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Алексей Григорьевич Бойко

Лекция в КВЦ Русского музея

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События: Лекции.

Приглашаем всех желающих посетить методическое занятие и лекцию кандидата искусствоведения, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущего методиста по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексея Григорьевича Бойко.

14:00-16:00 – Методическое занятие «Искусство дореволюционной поры (1910-е годы). О чём и как говорить со школьниками?» 

17:00-18:30 – Лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители». Первая лекция нового лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом».

Культурно-выставочный центр Русского музея
3 ноября
14:00 - 16:00 (Вход свободный)
17:00 - 18:30 (150 р.)
Цены

Информация по телефону: 99-43-57, 99-43-58

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