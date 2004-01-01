Алексей Григорьевич Бойко

Приглашаем всех желающих посетить методическое занятие и лекцию кандидата искусствоведения, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущего методиста по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексея Григорьевича Бойко.

14:00-16:00 – Методическое занятие «Искусство дореволюционной поры (1910-е годы). О чём и как говорить со школьниками?»

17:00-18:30 – Лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители». Первая лекция нового лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом».