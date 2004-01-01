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Алексей Гоман

Концерт в рамках тура по родному краю артиста

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События: Концерты, Гастроли.

Алексей Гоман подготовил новую программу для своих слушателей. В сопровождении живых музыкантов​ (пианино и гитара) он исполнит песни, которые остаются актуальными уже много десятков лет. Это песни прошлого века, настроение которых артист видит и в своих сверстниках.

Cреди авторов: А. Вертинский, В.Ободзинский, А. Королев, А.Дольский и многие другие. Это песни, созвучные современному русскому человеку, понятные каждому.

Подробную программу тура можно посмотреть перейдя по ссылке.

Цены

Подробности по телефону: 8 (8152) 70-33-51

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