Алексей Гоман подготовил новую программу для своих слушателей. В сопровождении живых музыкантов​ (пианино и гитара) он исполнит песни, которые остаются актуальными уже много десятков лет. Это песни прошлого века, настроение которых артист видит и в своих сверстниках.

Cреди авторов: А. Вертинский, В.Ободзинский, А. Королев, А.Дольский и многие другие. Это песни, созвучные современному русскому человеку, понятные каждому.

Подробную программу тура можно посмотреть перейдя по ссылке.