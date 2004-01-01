Алексей Федяев

Бодрый микс поэзии и стендапа от харизматичного поэта-блоггера-лингвиста-авто(р)стопщика из Москвы

Ограничения: 16+

В три осенних пятницы в уютнейшей кофейне «STARTUP COFFEE» состоится сольный творческий вечер Алексея Федяева в трёх частях!

Вас ждёт остроумный и харизматичный сплав поэзии, стендапа, лингвистики и духа странствий от столичного гостя, объездившего полстраны!

Будучи призёром нашумевшего в поэтических коридорах страны телепроекта «Бабушка Пушкина», Лёша Федяев, бородатый учитель английского c окраины Москвы, ездит авто(р)стопом по России, изучая городское пространство и делясь неожиданными иронично-экзистенциальными (мы стесняемся написать «ржачными») историями из своих приключений.

Его стихи, делающие упор на чёткую авторскую позицию, полную хлёсткости, иронии и сарказма, цитируются даже теми, кто равнодушен к поэзии в целом.

Его невымышленные истории, рассуждения на внезапные темы и познавательная информация подаются с мастерством, искренностью, энергетикой и импровизацией, которым могли бы позавидовать куда более известные в нашей стране стендаперы и театралы.

• Какую роль играет тригонометрия в половом созревании человека?

• Как связаны между собой хронический гастрит и Жан-Поль Сартр?

• Как в Омске называют доширак и почему там очень смешное метро?

• Стоит ли называть дочь в честь пиццы, если очень хочется?

• Как попасть зрителем на «Что? Где? Когда?» и нужно ли это делать?

• Почему Ипполит не спросил у ясеня, где его любимая?

Программа не повторяется. Вас ждут три разных вечера!