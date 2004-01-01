Александр Солженицын: портрет на фоне эпохи

На выставке представлены книги и журнальные статьи, посвященные биографии и творчеству Александра Исаевича. Эссе известного французского историка литературы Жоржа Нива «Феномен Солженицына» и труд Александра Широкорада «Диссиденты» освещают деятельность всех диссидентских групп, среди которых Солженицын был одной из самых крупных фигур.

Интересными будут также книги Владимира Бушина «Неизвестный Солженицын», биографический труд Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын», полемический текст Владимира Лакшина «Солженицын и колесо истории».

Читатели найдут на выставке как произведения самого Солженицына, так и литературоведческие и критические работы, посвященные отдельным его произведениям – «Один день Ивана Денисовича», «Красное колесо», «Раковый корпус».