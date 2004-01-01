Александр Софронов

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В Rock'n'Roll Music Bar состоится долгожданный концерт известного московского автора-исполнителя, талантливого композитора Александра Софронова!

Александр – лауреат ключевых фестивалей авторской песни: Грушинского в Самаре, «Лето – это маленькая жизнь» в Сочи, Всесоюзного фестиваля исполнителей (Воронеж), Всероссийского конкурса «Весна романса» (Санкт-Петербург). Почетный гость фестивалей авторской песни, в прошлом – многолетний организатор сцены «Кольский бугорок» на Грушинском фестивале, организатор Благотворительного фестиваля поэзии и авторской песни памяти Сергея Каплана «КРУЖКА», руководитель сцены на фестивале «Платформа».