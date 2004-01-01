Александр Скляр
Концерт лидера рок-группы «Ва-Банк»
Концерт лидера рок-группы «Ва-Банк»
Александр Ф. Скляр – легенда русской сцены, гибкий творец и музыкант, не боящийся и не стесняющийся перемен, философ по жизни. Он был первым человеком в стране, начавшим продвигать альтернативную музыку, и стал основателем движения «Учитесь плавать», давшего жизнь многим талантливым исполнителям.
На сцене Александр Ф. Скляр музыкант, актер и игрок. Его музыка − сплав многих стилей и направлений: от рока до кабаре. В присущей только ему манере он исполняет песни Вертинского, Утесова, Высоцкого, Алеши Димитриевича.
На концерте прозвучат хиты «Ва-Банка» разных лет, ставшие визитной карточкой Александра на все времена.
На сцене «7 Неба» Александра Ф. Скляра поддержат музыканты-соратники экстра-класса: Александр Белоносов – клавишные, Алексей Рыславский – бас.
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