Александр Скляр

Ограничения: 18+

Александр Ф. Скляр – легенда русской сцены, гибкий творец и музыкант, не боящийся и не стесняющийся перемен, философ по жизни. Он был первым человеком в стране, начавшим продвигать альтернативную музыку, и стал основателем движения «Учитесь плавать», давшего жизнь многим талантливым исполнителям.

На сцене Александр Ф. Скляр музыкант, актер и игрок. Его музыка − сплав многих стилей и направлений: от рока до кабаре. В присущей только ему манере он исполняет песни Вертинского, Утесова, Высоцкого, Алеши Димитриевича.

На концерте прозвучат хиты «Ва-Банка» разных лет, ставшие визитной карточкой Александра на все времена.

На сцене «7 Неба» Александра Ф. Скляра поддержат музыканты-соратники экстра-класса: Александр Белоносов – клавишные, Алексей Рыславский – бас.