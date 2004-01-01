Александр Сергеевич Пушкин – всегда открытие, всегда тайна

Пушкинский день в России отмечается ежегодно 6 июня. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Удивительным образом связан поэт, родившийся более двух веков тому назад, с нашим временем. Не иссякает живой интерес пушкиноведов, литературоведов и просто поклонников его таланта. Биография Александра Сергеевича Пушкина ярка и насыщенна, его жизнеописанию посвящено множество научных исследований и литературных произведений. Творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина – романы, повести, стихи, сказки и т.д. составляют золотой фонд мировой литературы.

На выставке представлены книги и статьи, которые рассказывают о жизни великого поэта, его семье, друзьях, показывают бесконечность и многогранность творчества А. С. Пушкина: поэта, прозаика, сказочника, драматурга, литературоведа, историка. Эти документы позволяют судить о том, насколько творчество Пушкина востребовано и в наше время.