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Александр Родченко

Онлайн-выставка из коллекции Still Art Foundation

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События: Выставки.

Выставки работ главного фотографа авангарда в столице проходят регулярно, но экспозиция в Центре фотографии им. братьев Люмьер – уникальная. Это фотографии разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов, – все из коллекции фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми. Изюминка выставки – портреты друзей Родченко: художников, поэтов, писателей и кинорежиссеров, среди которых Лиля Брик, Владимир Маяковский и Варвара Степанова. Посетители также увидят легендарные архитектурные съемки Родченко: «Балконы», «Пожарную лестницу» и другие.

Посмотреть выставку можно по ссылке.

Город Мурманск
c 1 по 30 апреля

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