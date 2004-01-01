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Александр Панайотов – талантливый молодой артист, певец, композитор и музыкант, широко известный публике уже более 15 лет, обладающий уникальными вокальными данными, мастер вокальной импровизации, один из лучших голосов страны, работающий в разных музыкальных жанрах.

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны «Голос». Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова «сенсацией шоу Голос». Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом, и занял второе место, получив «серебро», что вовсе не расстроило артиста, а, наоборот, сподвигло его к достижению новых горизонтов, а именно к большому сольному туру!

Артист не раскрывает всех деталей концертов и сохраняет интригу для зрителя. Не пропустите, будет много сюрпризов!