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Александр Говоров

Две фотовыставки автора – «Планета «А»» и «Кольского севера сказки»

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События: Выставки.

Александр Говоров – коренной житель п. Мурмаши Мурманской области. Работает в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Фотографией увлёкся в 2006 году. Персональные фотовыставки: «Северный край», «Свой взгляд», «НЛО», «Кошкин Дом», «Наш праздник», «Меломан» демонстрировались в Кольском районе, Мурманской областной научной библиотеке, Мурманском областном художественном музее.

Выставки «Планета «А»» и «Кольского севера сказки» посвящены 80-летию Мурманской области и объединены темой любви к природе Кольского севера.

Цены

Вход свободный

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