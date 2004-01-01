Мурманский областной художественный музей представляет произведение Александра Александровича Дейнеки. В 2019 году исполняется 120-лет со дня рождения художника народного художника СССР, Академика Академии Художеств СССР, Лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического труда, награжденного орденами Ленина и Трудового Красного Знамени – известнейшего советского живописца, монументалиста, графика и педагога.

Александр Дейнека родился в 1899 году в Курске, начальное художественное образование получил в Харьковском художественном училище (1915-1917). Молодость Александра Александровича была тесно связана с революцией и молодой советской властью. Он возглавлял секцию ИЗО Губнадобраза, оформлял агитпоезда, театральные постановки, руководил художественной студией и «Окнами РОСТа» в Курске во время службы в армии.После службы был командирован учиться в Москву, на полиграфическое отделение ВХУТЕМАСа, где его педагогами были В.А. Фаворский и И.И. Нивинский.

Александр Александрович свыше 30 лет занимался преподавательской деятельностью, его учениками были Народный художник СССР А.В. Васнецов, заслуженный художник РСФСР К.А. Тутеволь, Народный художник Украины Н.В. Ясиненко, народный художник России Г.В. Черемушкин и другие.

В годы Великой Отечественной войны Дейнека жил в Москве и работал для мастерской военно-оборонного плаката «Окна ТАСС». Работал как декоратор над мозаиками для станций московского метро «Маяковского» (1938) и «Новокузнецкая» (1943), Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова (1956), Дворца Съездов в Московском Кремле (1961).

Дейнека много и плодотворно работал над темой о спорте, постоянно возвращался к ней в своих графических работах, картинах, эскизах мозаик. Художник писал: «Я люблю спорт. Я могу любоваться часами на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое». Александр Александрович и сам был спортсменом. Собственный опыт, увлеченность, помогли ему найти вдохновенные решения этой темы в искусстве.

Сюжетная композиция «Хоккей» (1961) из собрания Мурманского областного художественного музея является подготовительной работой для мозаичного панно «Хоккеисты», вошедшего в серию мозаик «Люди Страны Советов». За эту идею художник в 1964 году был удостоен Ленинской премии.

На картине изображен миг захватывающей борьбы, азарт спортивного соревнования. Фигуры спортсменов динамичны, автору мастерски удалось запечатлеть их в движении. Созданный Александром Александровичем образ хоккейного состязания был растиражирован в виде марок в 1973 году.