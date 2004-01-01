Александр Анисимов - лауреат Всесоюзных конкурсов артистов эстрады в составе легендарной группы «САГА», которую основал в 1982 г. Выступал на всех самых престижных площадках страны, включая Останкино (Новогодние огоньки, Утренняя почта), к/к зал Октябрьский...

Начало концертной деятельности - конкурс «Золотой камертон», в котором участвовал Юрий Шевчук, Катя Семенова... Композитор, в том числе автор двух оригинальных мюзиклов, аранжировщик, мультиинструменталист, в настоящее время солист группы Back in the USSR. Выступал на престижных площадках Европы.