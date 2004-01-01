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Народная артистка России посетит Мурманск в рамках Юбилейного тура с программой «Моно»!

Ирина Аллегрова одна из последних в поколении настоящих звезд, которые зажглись еще в Советском Союзе и привели российскую популярную песню в ХХI век.

Вместе с ней мы пережили целую эпоху. Под ее песни мы сходили с ума в 80-х от нежданного глотка свободы, переживали развал страны, в которой родились, мчались на «угнанной «девятке» и «разводили руками тучи» в лихих 90-х, чтобы со «свадебными цветами» приехать в новое тысячелетие.

Ее голос стал неотъемлемой частью нашей жизни: вместе с ним мы влюблялись и женились, плакали о несбывшихся мечтах и надеялись на лучшее. Вместе с ее голосом мы искали ответ на вопрос «есть ли счастье?». Через разноцветье лет она пронесла любовь к главному «Страннику» своей жизни и главному герою своего «незаконченного романа» – своему Зрителю.