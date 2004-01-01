Ирина Аллегрова
Концерт в рамках Юбилейного тура при поддержке «Авторадио»
Концерт в рамках Юбилейного тура при поддержке «Авторадио»
Народная артистка России посетит Мурманск в рамках Юбилейного тура с программой «Моно»!
Ирина Аллегрова одна из последних в поколении настоящих звезд, которые зажглись еще в Советском Союзе и привели российскую популярную песню в ХХI век.
Вместе с ней мы пережили целую эпоху. Под ее песни мы сходили с ума в 80-х от нежданного глотка свободы, переживали развал страны, в которой родились, мчались на «угнанной «девятке» и «разводили руками тучи» в лихих 90-х, чтобы со «свадебными цветами» приехать в новое тысячелетие.
Ее голос стал неотъемлемой частью нашей жизни: вместе с ним мы влюблялись и женились, плакали о несбывшихся мечтах и надеялись на лучшее. Вместе с ее голосом мы искали ответ на вопрос «есть ли счастье?». Через разноцветье лет она пронесла любовь к главному «Страннику» своей жизни и главному герою своего «незаконченного романа» – своему Зрителю.
2000-5000р.
Билеты можно приобрести в 1 кассе Ледового дворца (тел.: 45-18-12)
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Роман Резник, Екатерина Мишкина, Андрей Цевелев, Станислав Одиноков и «The Hoolz»