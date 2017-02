Ограничения: 18+

На сцене клуба отыграет свой DJ Set участник проекта «Global Underground», диджей, музыкант и продюсер ALAN B (Grand Baie, Mauritius). Это музыкант с 30-ти летним стажем, и это говорит о многом. Работал с такими records лейблами, как Badness Records Ltd, Do It Yourself, What Da Word Say Records. Играет в стиле Progressive House.

Поддержит его всеми уважаемый и любимый DJ L-DAR (Oslo).

Мы будем рады увидеть всех поклонников хорошей музыки!