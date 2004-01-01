ALAN B
На сцене клуба известный диджей, музыкант и продюсер
На сцене клуба отыграет свой DJ Set участник проекта «Global Underground», диджей, музыкант и продюсер ALAN B (Grand Baie, Mauritius). Это музыкант с 30-ти летним стажем, и это говорит о многом. Работал с такими records лейблами, как Badness Records Ltd, Do It Yourself, What Da Word Say Records. Играет в стиле Progressive House.
Поддержит его всеми уважаемый и любимый DJ L-DAR (Oslo).
Мы будем рады увидеть всех поклонников хорошей музыки!
Дополнительная информация по телефону: 606-090
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