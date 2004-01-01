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All or Nothing at All

Концерт квартета Сергея Головни

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События: Концерты.
  • Сергей Головня - лидер и саксофон
  • Артем Юрлов - ударные
  • Владимир Кольцов-Крутов - контрабас
  • Олег Стариков - фортепьяно
  • Карина Кожевникова - вокал

Сергей Головня родился 31 декабря 1980 года в Москве, в семье известного педагога по классу гитары, Николая Михайловича Головни. Сергей окончил музыкальную школу по классу флейты, параллельно освоив саксофон, в 1999 году — Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, а в 2004 — Московский университет Культуры и Искусств.

Молодой музыкант со временем приобрёл репутацию блестящего инструменталиста. Его приглашали в качестве солиста практически во все ведущие джазовые коллективы тех лет: биг-бэнды Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, «МосГорТрио» Якова Окуня, «Каданс» Германа Лукьянова. Сергей Головня принимал участие во многих, в том числе и международных фестивалях, выходил на одну сцену с выдающимися американскими мастерами джаза — Джонни Гриффином, Эдди Хендерсоном, Джеймсом Сполдингом, Лью Табакиным..

С 2012 по 2017 год работал в биг-бенде «Орфей». В 2016 году возглавлял биг-бенд Тульской филармонии, в 2017 году возглавил свой собственный оркестр «SG Big-Bend».
Лауреат международных конкурсов.

В 2010 году карьера Сергея Головни получила новое рождение. После нескольких лет отсутствия на сцене музыкант, испытав духовное перерождение, полностью погрузился в создание духовной музыки в жанре госпел, полностью соответствующей изменившемуся мировоззрению музыканта и отражающей всю глубину его переживаний.

Ежегодно Сергей Головня принимает участие в различных международных джазовых фестивалях, проходящих на разных площадках: в Москве, Коктебеле. В ходе фестиваля 2017 году С. Головня выступил с программой в коктебельском дельфинарии, а в последний концертный день внезапно гостем фестиваля стал президент России Владимир Путин.

28 февраля 2019 на сцене в Центральном Доме Журналиста со своим ансамблем С. Головня представил вокально-инструментальную программу, подготовленную специально для этого концерта. Специальный гость программы - джаз-вокалистка Карина Кожевникова. Событие получило широкое освещение как в специальных джазовых так и в национальных медиа.

Филармония
22 февраля
18:00
Цены

от 400 р.

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