Аквариум
Юбилейный концерт легендарной группы с программой «45»
Юбилейный концерт легендарной группы с программой «45»
Мы ждали этого концерта целых 5 лет! Одна из старейших российских рок-групп во главе с бессменным лидером Борисом Гребенщиковым представит юбилейную программу, составленную из лучших песен «Аквариума» за 45 лет:
«Есть необъяснимый факт: хорошая песня – старая она или новая – всегда оказывается «про сегодня». Поэтому и петь их интересно… За 45 лет я не написал ни одной песни, которая стала бы мне чуждой», – говорит Борис Гребенщиков. По его словам, юбилейный концерт продемонстрирует «процесс эволюции творчества коллектива на протяжении 45 лет».
2500-4900 р.
Справки по телефону: 8 (911) 4000-595
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