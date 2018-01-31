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Мы ждали этого концерта целых 5 лет! Одна из старейших российских рок-групп во главе с бессменным лидером Борисом Гребенщиковым представит юбилейную программу, составленную из лучших песен «Аквариума» за 45 лет:

«Есть необъяснимый факт: хорошая песня – старая она или новая – всегда оказывается «про сегодня». Поэтому и петь их интересно… За 45 лет я не написал ни одной песни, которая стала бы мне чуждой», – говорит Борис Гребенщиков. По его словам, юбилейный концерт продемонстрирует «процесс эволюции творчества коллектива на протяжении 45 лет».