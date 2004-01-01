Термин «активное долголетие» вошел в обиход с легкой руки А.А. Микулина, советского академика и конструктора авиадвигателей. Смысл его многогранен. Долголетие никому не нужно просто ради существования. Люди хотят жить долго и быть здоровыми, полными сил. Людям нужны новые интересы, новые путешествия, новые знакомства, общение с близкими, радость творчества…

На выставке представлена литература по самым разным вопросам: о рациональном питании и двигательном режиме, о секретах богатырского здоровья наших предков, о сохранении физического и душевного равновесия в разных жизненных ситуациях.

Выставка познакомит посетителей с книгами по интересам. С их помощью можно самостоятельно освоить компьютер или ноутбук, овладеть техникой бисероплетения и пэчворка, скрапбукинга и квиллинга.

Несомненный интерес представляют книги по строительству и облагораживанию дачного участка, проведению собственными силами ремонтных работ в доме.