Марина родилась 6 сентября 1964 года в карельском городе Питкяранта. В 1987 году окончила Медицинский факультет ПетрГУ и уже более 30-ти лет работает в городе Мончегорске врачом-терапевтом.

Любимое занятие автора – художественная фотография. С 2006 года Марина Бурова является членом Мончегорского фотоклуба «Имандра», она активный участник Всероссийских и международных фотовыставок, конкурсов и фестивалей. В 2012 году в фотоконкурсе в Сарагосе (Испания), автор стала лауреатом и получила золотую медаль. Но душа просила чего-то большего – «… Было темно и грустно, захотелось раскрасить полярную ночь яркими красками, внести немного сказки, абстракции и наива в слишком серьёзную взрослую жизнь…»

Рисовать Марина никогда не училась, но зимой 2017 года она впервые взяла в руки кисти, краски, шпаклёвку и...одно за другим, появились на свет её произведения.

Художница в работе использует различные материалы и техники, отдавая предпочтение работе с акрилом.

«Акриловое ассорти» – первая персональная выставка Марины.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2