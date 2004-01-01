Академия молодых оперных певцов Мариинского театра

Академия молодых оперных певцов была образована в Мариинском театре в 1998 году. Руководит Академией Лариса Гергиева – широко известный деятель музыкального искусства, вокальный концертмейстер и педагог с мировым именем, генеральный директор Международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова и член жюри многих престижных международных конкурсов оперных певцов, артистический директор Международной летней Академии в Миккели.

Академия молодых оперных певцов стала для начинающих артистов этапом поствысшего образования – промежуточным звеном между ВУЗом и театром, с одной стороны, с другой – усовершенствованным аналогом стажерской группы, распространенной в оперных театрах.

Каждый год Академия пополняется новыми молодыми певцами, которые съезжаются из разных уголков России, стран СНГ, Западной Европы и Америки. Академия предоставляет своим стажерам уникальные условия обучения: занимаясь у талантливых педагогов, они постигают культуру пения, формируют чувство стиля, изучают иностранные языки, историю Мариинского театра и мировой оперы. Кроме того, у академистов есть замечательная возможность принимать участие в мастер-классах известных певцов, что в сочетании с практикой выступлений на оперной сцене служит залогом эффективности подготовки будущих солистов оперы.

Солисты Академии принимают самое активное участие в оперных постановках Мариинского театра, исполняя не только небольшие партии, но и ведущие роли. Ни одна постановка театра не проходит без участия артистов Академии.

Невозможно представить музыкальную жизнь Санкт-Петербурга без концертов вокальной музыки в исполнении солистов Академии молодых певцов Мариинского театра. Их выступления на сцене Мариинского театра, в Большом и Малом залах филармонии, в Юсуповском дворце, Музее-квартире Ф.И. Шаляпина, Эрмитажном театре, а также на других престижных площадках города давно стали доброй традицией. Афиши концертов с именами солистов Академии можно встретить во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Их высокий профессионализм, артистизм, индивидуальную манеру исполнения высоко оценили меломаны Москвы и Смоленска, Ярославля и Архангельска, Мурманска и Ульяновска, Владикавказа и Таллинна, Элисты и других городов.

Многие концертные выступления академистов проходят за рубежом. За последние годы карта маршрутов с концертами солистов Академии охватила десятки городов различных стран: Англии, США, Италии, Франции, Финляндии, Португалии, Испании, Венгрии, Польши, Бельгии, Канады и Японии. Солисты Академии молодых певцов неоднократные обладатели Гран-при, лауреаты и дипломанты самых престижных международных конкурсов вокалистов, активно принимают участие в многочисленных музыкальных фестивалях как в России, так и за рубежом.