Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. Создан в 1973 году. За время творческой деятельности коллективом подготовлено 39 концертных программ, с которыми он выступал перед военнослужащими и трудящимися страны.

Ансамблем дано более 8000 концертов, на которых присутствовало свыше 25 миллионов зрителей. С 1985 года Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. В Ансамбле он прошёл путь от солдата до генерала.

В 1993 году ансамблю присвоено звание «Академический». В сентябре 1998 года за заслуги в области культуры и искусства решением правительства Москвы в честь 25-летия коллектива на Площади звезд заложена именная плита – звезда Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России. В 2005 г. Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, в числе лучших коллективов страны, стал обладателем гранта Президента России.