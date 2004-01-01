Ах, Моцарт, Моцарт...

Дирижер: Ксения Жарко, Москва.

Солисты: Максим Пурыжинский и Ирина Селиванова (фортепиано),Москва



Программа концерта



I отделение

Моцарт Дивертисмент для струнного оркестра №1

Моцарт Концерт для двух фортепиано с оркестром F-dur KV 242

II отделение

Моцарт Серенада D-dur для струнных и литавр

Моцарт Концерт для двух фортепиано с оркестром B-dur KV 365

Ксения Жарко окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского дважды: теоретико- композиторский факультет и факультет оперно-симфонического дирижирования (класс профессора Василия Синайского). Стажировалась у главного дирижера Лондонского симфонического оркестра сэра Колина Дэвиса (Дрезден, 2002 год), на мастер-классах Владимира Федосеева, Вольфганга Чейпека и Джеймса Джадда, в Государственном академическом Большом театре России (2004-2006), в Национальном филармоническом оркестре России (с 2005 по настоящее время).



Лауреат II Международного конкурса дирижеров имени Вахтанга Жордании (3 премия, 2002), обладатель специального приза зрительских симпатий на Фестивале Имре Кальмана в Будапеште (2007). Работала более чем с тридцатью камерными и симфоническими оркестрами, в том числе и с Мурманским. Участвовала в фестивалях симфонической музыки в Германии, Италии, Индии и России. Является членом Союзатеатральных деятелей России и дирижером «Госконцерта» России.



Начало совместной творческой деятельности Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского относится к годам обучения в Московской консерватории (1998г.). Играть в ансамбле они стали, будучи студентами класса профессора, заслуженной артистки России Елены Рихтер. После завоевания 3-й премии на II-м Всероссийском конкурсе камерных ансамблей имени С.И.Танеева (Калуга, 1999г.) они начали концертную деятельность. В том же году они поступили в класс камерного ансамбля профессора, народного артиста России Александра Бондурянского, с именем которого неразрывно связаны все дальнейшие успехи дуэта.



Вскоре последовали новые победы: «Рим – 2000» (2 премия); Кальтаниссетта, Италия, 2003 г., (1 премия); конкурс им. Ф.Шуберта в Есенике, Чехия 2005 г., (1 премия); конкурс в Белостоке, Польша, 2 премия, 2011 г. Но самые важные премии были получены на конкурсах ARD в Мюнхене, 2005 г. (3 премия) и главная победа – 1 премия на престижнейшем конкурсе фортепианных дуэтов Dranoff International Two Piano Competition в Майами (2008 г.).



Одним из произведений, оказавшим огромное влияние на художественное становление Ирины и Максима стало последнее сочинение великого русского композитора С.В.Рахманинова "Симфонические танцы" в авторском переложении для двух фортепиано. Это сочинение предопределило направление развития молодого дуэта: постоянное обращение к симфоническому жанру, тяготение к крупным формам, яркое проявление дирижерского начала, передача оркестровых красок и звучаний. Немалое место в репертуаре занимают переложения Максимом популярных оркестровых сочинений.



Дискография ансамбля показывает необыкновенное разнообразие жанров, которыми они владеют, и включает музыку Рахманинова, Моцарта, Шуберта, Мендельсона, Грига, И.Штрауса, Бородина, Дебюсcи, Равеля и Брамса.



Концертные выступления дуэта состоялись во многих городах России, в Европе, Азии и Америке.