День рождения певца и шоумена из S.U.P.!

After Birthday Party

Певец и шоумен из S.U.P. (и не только оттуда!) Арчи празднует свой День рождения! По этому поводу он устраивает большой и мощный концерт!

Играют:

SUSPECT UNDER PRESSURE

Герои заполярного пост-хардкора и дэт-метала снова зажгут на сцене Дока, а их харизматичный вокалист станет главным героем этого вечера!

THE LIGHT BEFORE WE LAND

Эти ребята - наше открытие сезона. Сыгрались, накопили материала и выбились в лидеры кор сцены региона - теперь главное не останавливаться!

WRECKHALL

Парни совсем недавно на сцене, а имя уже у всех на слуху, концерты идут один за другим и всё указывает на то, что банды обречена на ваше внимание!

SHARKNADOZ

Эти парни уже давно не новички - под разными названиями они почти 5 лет топчут сцены разных мурманских площадок! Sharknadoz играют тяжелый рэпкор и альтернативный метал - в общем то, что доктор прописал!