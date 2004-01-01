After Birthday Party
День рождения певца и шоумена из S.U.P.!
День рождения певца и шоумена из S.U.P.!
Певец и шоумен из S.U.P. (и не только оттуда!) Арчи празднует свой День рождения! По этому поводу он устраивает большой и мощный концерт!
Играют:
SUSPECT UNDER PRESSURE
Герои заполярного пост-хардкора и дэт-метала снова зажгут на сцене Дока, а их харизматичный вокалист станет главным героем этого вечера!
THE LIGHT BEFORE WE LAND
Эти ребята - наше открытие сезона. Сыгрались, накопили материала и выбились в лидеры кор сцены региона - теперь главное не останавливаться!
WRECKHALL
Парни совсем недавно на сцене, а имя уже у всех на слуху, концерты идут один за другим и всё указывает на то, что банды обречена на ваше внимание!
SHARKNADOZ
Эти парни уже давно не новички - под разными названиями они почти 5 лет топчут сцены разных мурманских площадок! Sharknadoz играют тяжелый рэпкор и альтернативный метал - в общем то, что доктор прописал!
200 р.
Юбилейный региональный конкурс красоты и таланта
Вечер живой музыки. Выступают – «Beat By Beat», Василина Урнышева, «Quint Dance», Татьяна Сбоева и Алексей Рейман, «Perpetuum Mobile», Евгений Гоман и Анастасия Комарова