Афганистан: свидетельства войны

В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с воинами-афганцами. Непосредственные участники боевых действий расскажут о том, как выполняли свой интернациональный долг на афганской земле, что такое армейская служба и взаимовыручка. На мероприятие приглашены учащиеся мурманских колледжей.

Встреча посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Эта дата отмечается 15 февраля.