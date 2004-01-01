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Афганистан: свидетельства войны

Встреча с участниками боевых действий в Афганистане

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События: Встреча.

В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с воинами-афганцами. Непосредственные участники боевых действий расскажут о том, как выполняли свой интернациональный долг на афганской земле, что такое армейская служба и взаимовыручка. На мероприятие приглашены учащиеся мурманских колледжей.
Встреча посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Эта дата отмечается 15 февраля.

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