Афганистан. Незаживающая рана

Выставочный проект подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва).

Вывод советских войск завершил Афганскую войну (1979-1989 гг.), которая длилась почти десять лет. Это был первый случай в отечественной военной истории, когда крупный воинский контингент в течение длительного времени принимал самое непосредственное участие в локальных боевых действиях за рубежом нашей Родины. За время конфликта военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат Советской Армии, гражданских специалистов, потери составили более 15 тысяч человек. День вывода войск стал Днем памяти воинов-интернационалистов, до конца выполнивших свой долг перед Отечеством.

На выставке будут представлены предметы из фондовых собраний Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва), Мурманского областного краеведческого музея, а также предметы из частных коллекций: образцы формы одежды, снаряжения советских военнослужащих, государственные награды, документы, личные вещи, памятные предметы, фотографии, письма участников Афганской войны, боевые знамена войсковых частей, принимавших участие в конфликте, картины, отображающие боевые будни советских воинов.