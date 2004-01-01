Адлер Коцба & Timran
Впервые в Мурманске! Концерт дуэта
Впервые в Мурманске! Концерт дуэта
Адлер Коцба & Timran — талантливые парни, о которых вы ещё не раз услышите. Дуэт активно работает над дебютным альбомом и уже обзавелся клипом на свой главный, на данный момент, хит — «Запах моей женщины».
Счетчик неофициального клипа этой песни, кстати, уже перевалил за тридцать миллионов, ну, а сама песня не покидает вершины чартов уже пару месяцев. То ли еще будет!
Приглашем всех любителей тяжелой музыки на большое событие зимы
Афиша мероприятий в рок-баре на неделю