Адлер Коцба & Timran — талантливые парни, о которых вы ещё не раз услышите. Дуэт активно работает над дебютным альбомом и уже обзавелся клипом на свой главный, на данный момент, хит — «Запах моей женщины».

Счетчик неофициального клипа этой песни, кстати, уже перевалил за тридцать миллионов, ну, а сама песня не покидает вершины чартов уже пару месяцев. То ли еще будет!