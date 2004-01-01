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Адлер Коцба & Timran

Впервые в Мурманске! Концерт дуэта

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События: Концерты.

Адлер Коцба & Timran — талантливые парни, о которых вы ещё не раз услышите. Дуэт активно работает над дебютным альбомом и уже обзавелся клипом на свой главный, на данный момент, хит — «Запах моей женщины».

Счетчик неофициального клипа этой песни, кстати, уже перевалил за тридцать миллионов, ну, а сама песня не покидает вершины чартов уже пару месяцев. То ли еще будет!

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8 февраля
19:00

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