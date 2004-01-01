Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.

Спектакль «А зори здесь тихие...» создан по мотивам одноименной повести Бориса Васильева, посвященный 73 годовщине Великой Победы.

В постановке заняты обучающиеся и выпускники театральной студии «Круг» центр «Лапландия», режиссёр - педагог дополнительного образования Марина Николаевна Светикова.