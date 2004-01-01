А язык словенски един...

Мероприятие начнется с экскурсии по выставке «Сокровища родного слова», где представлены книги, рассказывающие об истории русского языка и об Александре Сергеевиче Пушкине – гении, создавшем язык, которым мы пользуемся и по сей день. Слушатели смогут узнать о том, как именно великий поэт реформировал письменную речь, какими новшествами он обогатил родное слово. Потомки воздали ему должное, связав День русского языка с днем рождения «солнца нашей поэзии».

Продолжится урок знакомством с самой ранней славянской азбукой – глаголицей. Аудитории будет предложено перевести с глаголицы на русский известное выражение и попрактиковаться в написании на глаголице своих имен и фамилий.