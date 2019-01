A tribute to jazz giants

Состав:

Роберт Анчиполовский – альт-саксофон (Израиль)

Андрей Лобанов – труба, флюгельгорн (Германия)

Алексей Подымкин – рояль (Россия)

Владимир Кольцов-крутов – контрабас (Россия)

Даррелл Грин – барабаны (США)

Программа «A tribute to jazz giants»! Посвящение великим джазовым квинтетам – Квинтет Чарли Паркера-Диззи Гиллеспи, Квинтет братьев Эддерли, Квинтет Гольштейна-Носова.



Программа возникла не случайно.

Алексей Подымкин давно вынашивал идею создания программ – антологий, которые позволят ретроспективно познакомить широкую аудиторию с огромным пластом малоизвестной музыки, которая, тем не менее, определила основной вектор развития музыкального жанра под названием «джаз». Сложность состояла лишь в подборе партнёров для реализации этой идеи. И вот, в октябре 2017 года, во время продолжительного тура по России, сложилась команда единомышленников, которые не гонятся за «модными» тенденциями, а твёрдо хранят верность джазовым традициям.



Альт-саксофонист Роберт Анчиполовский на протяжении многих лет отдаёт дань уважения великим музыкантам прошлого - Чарли Паркеру, Бенни Картеру, Кэннонболу Эддерли. И неслучайно, что его учителем на протяжении многих лет был знаменитый Фил Вудс, который в свой игре объединил все достижения своих предшественников. Роберт часто говорил о нём: «Фил был тем человеком, который вдохновил меня играть именно эту музыку, и за это я буду вечно ему благодарен. Без сомнения, он был одним из величайших джазовых музыкантов и альт-саксофонистов всех времен». Недавно журнал All About Jazz цитировал Вудза: «Роберт является одним из самых талантливых альт-саксофонистов, которых я когда-либо слышал».



Трубач Андрей Лобанов родился в музыкальной семье и с ранних лет впитывал в себя джазовую культуру. К 20 годам он уже был известен любителям джаза не только в России, но и за рубежом. На его стиль оказали большое влияние такие музыканты, как Фредди Хаббард, Ли Морган, Клиффорд Браун и Том Харрелл. И до сих пор эти музыканты вдохновляют его. Так же, как и музыка, которую они играли, со временем не теряет своей глубины и актуальности. Поэтому возможность участвовать в такой программе Андрей встретил с большим энтузиазмом, так как в Германии, где он живёт с 2000-го года, не так часто представляется возможность играть подобную музыку - публика, организаторы и музыканты больше ориентируются на современный авторский джаз.



Один из самых востребованных барабанщиков Нью-Йорка – Даррелл Грин получил базовые навыки в Калифорнийском институте искусств. Его мастерство привлекло внимание таких джазовых «тяжеловесов», как Gene Harris и Dr. Lonnie Smith. Авторский стиль, который развил в своей игре Даррелл Грин, эволюционировал в современный post-bop. Примечательно, что ему удается передавать в нем элементы классической школы. Как солист, Даррелл примечателен неистощимой креативностью и основательным грувом. В 2005 году Даррелл Грин получил дополнительное образование в Manhatten School of Music, углубив свои познания в джазовом исполнительстве. Совместные туры с JD Allen, Myron Walden/Darren Barrett Quintet, James Hurt, James Zollar, Brad Leali, Jesse Davis, Stacy Dillard, Pharoah Sanders, Dr. Lonnie Smith, Sherman Irby, Steve Turre и Jeremy Pelt помогли Дарреллу развить универсальный и самобытный стиль игры на ударных.



Российская часть ансамбля – пианист Алексей Подымкин и контрабасист Владимир Кольцов-Крутов на пути постижения джазовой науки очень глубоко и внимательно изучали тот джазовый язык, который принято называть «традицией». Оба прошли серьёзную школу современного джаза, но остались верны своим «корням». Их творческие биографии и список джазовых звёзд, с которыми им довелось поиграть сделают данный пресс-релиз слишком объёмным. Одно можно сказать наверняка - у каждого из них большая главная роль в этой программе и каждый из них незаменим.



Программа квинтета состоит из пьес, входящих в «золотой фонд» джазовой классики 40-50-х годов ХХ-го века. В основном, это пьесы, сыгранные знаменитыми квинтетами: Чарли Паркера – Диззи Гиллеспи, братьев Эддерли, Фила Вудса - Тома Харрела и Геннадия Гольштейна - Константина Носова.