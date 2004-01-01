А ну-ка, девушки!
Конкурсная программа, посвященная Дню студента
Конкурсная программа, посвященная Дню студента
В программе примут участие девушки-студентки, которые будут соревноваться за право стать лучшими в различных номинациях.
Конкурсантки проявят свои артистические, музыкальные и поэтические способности. Эрудиция, смекалка и чувство юмора пригодятся им для участия в интеллектуальном состязании.
Для всех присутствующих выступят творческие коллективы ДК «Судоремонтник».
Позитив, интерактив и креатив гарантируем!
Вход свободный