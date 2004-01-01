А ну-ка, девушки!

Ограничения: 14+

В программе примут участие девушки-студентки, которые будут соревноваться за право стать лучшими в различных номинациях.

Конкурсантки проявят свои артистические, музыкальные и поэтические способности. Эрудиция, смекалка и чувство юмора пригодятся им для участия в интеллектуальном состязании.

Для всех присутствующих выступят творческие коллективы ДК «Судоремонтник».

Позитив, интерактив и креатив гарантируем!