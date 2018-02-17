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A-Mase – один из немногих электронных музыкантов и диджеев на юге России, кто профессионально пишет музыку Breaks. В мае 2013 года ремикс A-Mase на известный транс проект вышел на Armada Records, что послужило хорошим стимулом для дальнейшего развития. Резидент лейблов Morphosis Limited, Mistique Music, OLD SQL Recordings, Digital Sensation, Eternal Music... Треки A-Mase звучали на самых крутых радиостанциях России (DFM-Moscow, Megapolis...) в сетах Fonarev, Cosmonaut, Sveta и других DJ's. Музыка A-Mase пронизана мелодичностью и энергией, которой смогли насладиться тысячи слушателей по всему миру!