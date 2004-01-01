А что у вас, солдаты, в вещмешках?

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» музейный педагог расскажет о боевых действиях во время Великой Отечественной войны в Заполярье. Посетители услышат по репродуктору объявление Ю.Б. Левитана о начале войны, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка (кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и др.), узнают об особенностях русской винтовки С.И. Мосина. Также гости музея узнают о быте мурманчан в тылу, о героическом труде и о страшных бомбёжках города. Музейный сотрудник продемонстрирует работу сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги.