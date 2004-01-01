Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке МАУ МП «Молодежный центр гражданских инициатив».

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Тематическая часть этапа – участники должны будут исполнить композиции, которые вышли в свет с 1960-го по 1999-ый года. Мы окунемся сразу в несколько эпох – ретро и лихие 90-ые!

Приглашаем средства массовой информации города Мурманска и Мурманской области посетить данное мероприятие и рассказать о конкурсе жителям города и региона.