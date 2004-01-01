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9 мая

Программа мероприятий

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События: Бесплатно, Город, Концерты, Праздники, Спорт.

10:00 – торжественный парад войск (Площадь Пять Углов)

10 :40 – праздничное шествие мурманчан и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

12:00 – торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

11:00 – 57-ая легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова

11:20 – XXII-ый массовый легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы

На площади Пять Углов:

13:00 – выступление духового оркестра ДК «Первомайский»

15:00 – большой гала-концерт «Поклонимся великим тем годам»

Другие районы города:

12:00 – жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

12:00 – Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера)

13:00 – Первомайский округ (проспект Кольский, 101)

22:00 – военный салют (жилой район Абрам-Мыс)

Во время народных гуляний будут работать полевые кухни.

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