9 мая
Программа мероприятий
Программа мероприятий
10:00 – торжественный парад войск (Площадь Пять Углов)
10 :40 – праздничное шествие мурманчан и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»
12:00 – торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»
11:00 – 57-ая легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова
11:20 – XXII-ый массовый легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы
На площади Пять Углов:
13:00 – выступление духового оркестра ДК «Первомайский»
15:00 – большой гала-концерт «Поклонимся великим тем годам»
Другие районы города:
12:00 – жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
12:00 – Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера)
13:00 – Первомайский округ (проспект Кольский, 101)
22:00 – военный салют (жилой район Абрам-Мыс)
Во время народных гуляний будут работать полевые кухни.
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