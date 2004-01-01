85 лет в ритме страны
Выставка, посвященная 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.
Выставка, посвященная 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.
Выставка знакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о его творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены следующее предметы: творческие проекты Дворца, награды и сувениры, приглашения и афиши, фотографии.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка живописи и графики художников города Мурманска
Выставка, посвящённая 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1»