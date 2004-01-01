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85 лет в ритме страны

Выставка, посвященная 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

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События: Выставки.

Выставка знакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о его творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены следующее предметы: творческие проекты Дворца, награды и сувениры, приглашения и афиши, фотографии.

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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