85 лет в ритме страны

Выставка, посвященная 85-летию Областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Выставка знакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о его творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены следующее предметы: творческие проекты Дворца, награды и сувениры, приглашения и афиши, фотографии.