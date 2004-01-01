История Праздника Севера неотделима от истории развития Кольского Заполярья и всей спортивной России. Праздник Севера знают во всех уголках России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Старты Полярной Олимпиады дают возможность молодым спортсменам выступать рядом с опытными мастерами, чемпионами и призёрами мировых первенств, а тысячи мурманчан и гостей могут увидеть это красивое спортивное зрелище.

Программа 83 Традиционного Праздника Севера включает в себя такие соревнования как конькобежный спорт, зимний виндсерфинг, биатлон, хоккей, лыжные гонки, соревнования оленеводов, зимнее плавание, горнолыжный спорт.

Программа соревнований

11 марта – Массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы» (Раякоски, Печенгского р-на)

11-12 марта, 14-16 марта – Горнолыжный спорт (Полярные Зори, Кировск)

15-19 марта – Биатлон (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

16-19 марта – Конькобежный спорт (г. Оленегорск, ДЮСШ «Олимп»)

17 марта – Церемония открытия Праздника Севера (Мурманск, площадь «Пять углов»)

17 марта-01 апреля – Радиоспорт (по месту нахождения радиостанций)

18 марта – Охотничий биатлон (Мурманск, с/к «Кречет»)

18-19 марта – Ездовой спорт (Кировск, с/к «Горняк»)

18-19 марта – Скандинавская ходьба (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

18-19 марта – Хоккей (Мурманск, Ледовый Дворец)

21-27 марта – Парусный спорт в классе зимний виндсерфинг и сноукайтинг (Кольский р-н, Туломское водохранилище)

28-30 марта – Всероссийские соревнования «83 Праздник Севера» по лыжным гонкам (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

31 марта, 01-02 апреля – Футбол на снегу (Полярные Зори, стадион)

01 апреля – Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet», свободный стиль (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

01-02 апреля – Национальные виды спорта (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

02 апреля – 44 Мурманский лыжный марафон, классический стиль (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)

02 апреля – Церемония закрытия Праздника Севера (Мурманск, с/к «Долина Уюта»)