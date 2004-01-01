154312

8 февраля – День российской науки

Выставка изданий о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

День российской науки был учрежден в 1999 году. Россия всегда славилась пытливыми умами и исследователями. Всем известно, что при Петре I науки были в особом почете, и именно благодаря ему была открыта Академия наук. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без продвинутых научных идей и открытий.

На выставке вас ждут книги о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых.

Рекомендуем к прочтению книгу легендарного ученого, известного ведущего телепередачи «Очевидное – невероятное» и просто необыкновенного человека Сергея Капицы «Мои воспоминания». 

Кроме интересных биографий и воспоминаний советских и российских ученых, на выставке представлены опубликованные «секретные материалы», например, о знаменитом конструкторе Сергее Королеве и его «космической империи».

«Большая книга аналогий» Джоэла Леви – своеобразный антиучебник, который поможет влюбиться в науку.

О последних достижениях в мире науки рассказывают научно-популярные журналы «Знание – сила», «Природа» и «Наука и жизнь».

Возможно ли Австралию засыпать рисом, как связан миллион слонов и Солнце и как вычерпать ванну ложкой – ответы ждут вас на нашей выставке.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?