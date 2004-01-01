8 февраля – День российской науки
Выставка изданий о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых
Выставка изданий о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых
День российской науки был учрежден в 1999 году. Россия всегда славилась пытливыми умами и исследователями. Всем известно, что при Петре I науки были в особом почете, и именно благодаря ему была открыта Академия наук. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без продвинутых научных идей и открытий.
На выставке вас ждут книги о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых.
Рекомендуем к прочтению книгу легендарного ученого, известного ведущего телепередачи «Очевидное – невероятное» и просто необыкновенного человека Сергея Капицы «Мои воспоминания».
Кроме интересных биографий и воспоминаний советских и российских ученых, на выставке представлены опубликованные «секретные материалы», например, о знаменитом конструкторе Сергее Королеве и его «космической империи».
«Большая книга аналогий» Джоэла Леви – своеобразный антиучебник, который поможет влюбиться в науку.
О последних достижениях в мире науки рассказывают научно-популярные журналы «Знание – сила», «Природа» и «Наука и жизнь».
Возможно ли Австралию засыпать рисом, как связан миллион слонов и Солнце и как вычерпать ванну ложкой – ответы ждут вас на нашей выставке.
Выставка посвящена прославленным книгам всех времен и народов.
Выставка, организованная совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.