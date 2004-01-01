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7 счастливых лет!

День рождения Кружки в Североморске!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

7 причин прийти в ДискоКружку Североморск:

1 – Мы отмечаем 7 счастливых лет!
2 – Веселый аниматор запустит Колесо Фортуны
3 – Захватывающий эквилибр и «живая» лестница от Ромки Ковшуева
4 – Великолепная алко-семерка от чемпиона МИРА А.Королева
5 – Красочный карнавал и венецианское настроение от show-dance InSidе
6 – Самые звонкие тосты от ShowMan Синицын
7 – Залпы хлопушек, вкусное и праздничное угощение гостям!

Цены

Подробности и бронь столов по телефону: 8 (81537) 4-29-82

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