7 счастливых лет!
День рождения Кружки в Североморске!
7 причин прийти в ДискоКружку Североморск:
1 – Мы отмечаем 7 счастливых лет!
2 – Веселый аниматор запустит Колесо Фортуны
3 – Захватывающий эквилибр и «живая» лестница от Ромки Ковшуева
4 – Великолепная алко-семерка от чемпиона МИРА А.Королева
5 – Красочный карнавал и венецианское настроение от show-dance InSidе
6 – Самые звонкие тосты от ShowMan Синицын
7 – Залпы хлопушек, вкусное и праздничное угощение гостям!
Подробности и бронь столов по телефону: 8 (81537) 4-29-82