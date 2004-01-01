Ограничения: 18+

7 причин прийти в ДискоКружку Североморск:

1 – Мы отмечаем 7 счастливых лет!

2 – Веселый аниматор запустит Колесо Фортуны

3 – Захватывающий эквилибр и «живая» лестница от Ромки Ковшуева

4 – Великолепная алко-семерка от чемпиона МИРА А.Королева

5 – Красочный карнавал и венецианское настроение от show-dance InSidе

6 – Самые звонкие тосты от ShowMan Синицын

7 – Залпы хлопушек, вкусное и праздничное угощение гостям!