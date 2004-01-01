7 простых шагов к успеху

Что такое мотивация? Мотивация – это некая сила, которая заставляет людей действовать и добиваться поставленных целей. Это стимул, который заставляет нас упорно работать и подталкивает к успеху.

Разберемся с вопросами:

Что такое мотивация и где ее искать?

Как понять свои истинные цели?

Как отличить мечту, цель и задачу?

Правило трех «Н» : нет ничего невозможного!

Твой успех в твоих руках!