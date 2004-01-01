7 простых шагов к успеху
Лекция в Центре профессионального развития молодежи
Лекция в Центре профессионального развития молодежи
Что такое мотивация? Мотивация – это некая сила, которая заставляет людей действовать и добиваться поставленных целей. Это стимул, который заставляет нас упорно работать и подталкивает к успеху.
Разберемся с вопросами:
Что такое мотивация и где ее искать?
Как понять свои истинные цели?
Как отличить мечту, цель и задачу?
Правило трех «Н» : нет ничего невозможного!
Твой успех в твоих руках!
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