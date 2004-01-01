50 лет с Мурманском

Татьяна Владимировна Ковалева родилась в Сталинграде в 1942 году. Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1967). С 1968 в Мурманском областном книжном издательстве; оформила десятки книг, в т. ч. «Сампо-лопаренок» и «Где кончается земля», удостоенные диплома 2‑й степени Международной выставки книги в 1970 (Москва). Помимо книжной работает в станковой графике, эстампе, цветной литографии. Участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, международных выставок с 1967. С 1971 года член союза художников. С 2010 года заслуженный художник Российской Федерации.

В экспозиции будет представлено около 30 работ автора в различных техниках и жанрах.