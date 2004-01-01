50 лет с Мурманском

Творческая встреча с Николаем Николаевичем Ковалёвым – членом Союза художников РСФСР, заслуженным художником России, членом Союза писателей России.

Встреча состоится в последние дни работы персональной выставки Николая Николаевича «Ощущение города», посвящённой 80-летию художника и включающая в себя более 80 живописных и графических произведений.

Николай Николаевич Ковалёв: «Из 80 лет я 50 лет прожил в Мурманске. Это моя вторая Родина, мой родной город. Когда я приехал сюда, я ахнул. Кольский полуостров стал местом моего обитания, хождения во все стороны».