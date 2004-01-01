5 лет пристаням

Первая пятилетка позади! Без малого 400 концертов, десятки привозов, сотни групп и артистов, тысячи гостей. Нам есть, что вспомнить и есть с кем.

В этот вечер мы ждём своих старых друзей – тех, кто был с нами все эти годы и тех, кто давно пропал из виду. Тех кто строил вместе с нами все три площадки, тех, кто помогал материально при открытиях –

постоянных посетителей и новых гостей!

В программе вечера – лучшее музыкальное ассорти города, угощения, призы и подарки! На сцену выйдут 10 самых ярких коллективов региона!

Выступают:



JO HAR KEY (19:00-19:30)

Мурманский самородок, визитная карточка бард-сцены города, внебрачный сын Игоря Николаева и Карлоса Сантаны – всё это Джо Хар Кей. Старый добрый Жорик споет вам несколько бессмертных хитов о любви, зажигательно станцует, заразительно посмеется и без йодля тоже не обойдётся.

МПП (19:30-20:00)

Самая старая поп-панк региона часто оказывалась единственной поп-панк командой в нашем ареале в эти 14 лет. Недавно ребята напугали всех своих поклонников роспуском банды, но вот они уже играют в новом составе и снова готовы выдать вам своего скоростного мелодичного музла! Лучшая поп-панк группа Севера по мнению товарища организатора – приходите и танцуйте!

SWIMMING ME (20:00-20:30)

Эти ребята много лет назад придумали стиль NOW WAVE, который теперь гремит по всему миру, породив полчища последователей. Сами SWIMMING ME частенько катаются на гастроли и славятся будоражащей энергетикой своих шоу. Больше, чем гранж и честнее, чем то, что ты обычно привык слышать.

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ (20:30-21:00)

Отцы заполярного краста по такому знаменательному поводу выйдут на сцену Дока – хоть и в урезанном составе. Именно ПкМ – одна из групп, выступавших 24 ноября 2012 года на открытии первой Пристани. Остальных и след простыл, а этот черный локомотив всё ещё несётся в будущее на всех парах! Шквал металлизированных гитар, пулеметный кардан, замогильный рев в микрофон и бескомпромиссная лирика – рецепт успеха легендарной команды.

ЧЕТВЕРТЬ (21:00-21:30)

Скоростной чернопанк с инфлюенциями скакора, выросший на имо основе. После смен состава и вынужденных творческих отпусков банда находится в активной фазе – делает новую программу и готовит к записи предыдущую. Единственная группа товарища организатора в этот вечер – куда же без этого.

SUSPECT UNDER PRESSURE (21:30-22:00)

Короли заполярного кора и дэз-метала устроили себе тотальный ребрендинг. Вслед за новым гитаристом в состав группы вошёл новый вокалист, а стиль банды подошел вплотную к альтернативному року. Всё стало мелодичнее и дружелюбнее к слушателю. Это всё та же хайповая альтернативная банда, только лучше, моднее и актуальнее – в этот вечер группа впервые представит новый состав и новую программу!

THE HOOLZ (22:00-22:30)

Самая вездесущая рок-группа региона – выступает всегда и везде. Завоёвывает всё новых и новых поклонников, улучшает и дорабатывает состав и семимильными шагами движется к успеху! Романтичный западноформатный хард-рок – теперь и на русском языке!

SИНЯЯ БОРОДА (22:30-23:00)

Один из самых толстых гвоздей программы – новый оркестр под управлением Антона Блаженова. На этот раза банда собралась настолько многочисленная, что хозяин босса отошёл в сторону, выпустив на первый план ту самую великую и ужасную долгожданную Синюю бороду! 6 человек на сцене сыграют самые романтичные и любимые вами песни Антона в мощнейших аранжировках!

ALYOSHKA&MATRIOSHKI (23:00-23:30)

Экспериментальный театр имени Алексея Мурашова представляет вариации на тему творчества маэстро с элементами перформанса, стриптиза, цирка и стенд-апа!

Любимые песни Коли Уксуса (С 23:30)