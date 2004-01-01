3nd Anniversary Intel Wave Radio Show

Ограничения: 18+

Приглашаем всех ценителей, любителей, сёрфингистов и профессионалов электронной музыки, побыть на гребне интеллектуальной волны города!

Итак, 3 Марта, 3 Волна, 3 Человека за пультом!

3 3 3 - магия чисел, господа!

«Intel Wave» - проект специализирующийся на интеллектуально-электронной музыке. Эта волна для тех, кто не боится понимать то, что сложно представить в данной атмосфере.

Line up :

23:00-00:00 / Intel Wave

00:00-02:00 / Takinado

02:00-04:00 / Yura Uran

04:00-06:00 / S-C-R-E-A-M