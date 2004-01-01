30 лет ярких впечатлений

В апреле 2019 года МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» отметил свой 30-летный юбилей. В сектор декоративно-прикладного творчества ДК на сегодняшний день входят 2 изостудии и 5 клубов декоративно-прикладного искусства для детей и взрослых:

Клуб «Кудесница» в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Ведущим направлением в работе является бисероплетение. Мастерицы создают эксклюзивные украшения, сувениры, интерьерные композиции, которые получают высокую оценку на международных выставках и конкурсах.

Клуб декоративно-прикладного творчества инвалидов «Мастерицы» открыт для свободного посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Создание своими руками поделок в различных техниках раскрывает широкие возможности для творческой самореализации инвалидов, а участие в выставках и ярмарках способствует социализации данной категории граждан.

Клуб «Серебряная нить» объединяет любителей кройки и лоскутного шитья. На занятиях клуба начинающими мастерицами создаются изделия в различных техниках лоскутного шитья.

Клуб «Волшебный клубок», где всего за один год участницы осваивают приемы вязания крючком с нуля. Сегодня – это один из наиболее популярных видов рукоделия. Участники клубного формирования создают одежду, аксессуары и многое другое.

Клуб «Школа рисования», где обучение рассчитано даже на тех людей, которые не имеют никакой специальной подготовки. Используя метод интуитивной живописи, они помогают любому желающему раскрыть свой творческий потенциал, найти подходящую манеру и стиль рисования. Также в «Школе рисования» созданы все условия для творческой реализации детей с 7 до 12 лет.

Школа декоративно-прикладного творчества систематически организует мастер-классы выходного дня для детей и взрослых по современным техникам ручного творчества.

Фотостудия «Арт Дэлу» – площадка для творческих отчетов фотографов-репортажников. Их фотографии облетают социальные сети, становятся поводом для обсуждения, иногда даже для дискуссионных баталий.

В экспозицию выставки «30 лет ярких впечатлений» вошли лучшие работы участников клубов сектора декоративно-прикладного творчества Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.