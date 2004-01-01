30 лет спустя
Юбилейная выставка Виктора Кобзева
Юбилейная выставка Виктора Кобзева
Виктор Кобзев – профессиональный художник, мастер художественной гравюры и экслибриса (работает в технике офорта, акватинты), создает книжные иллюстрации и другие малые формы книжной графики, пишет картины маслом. Театральный художник, педагог.
Работы Виктора Кобзева хранятся в крупнейших музеях мира, включая российские – Эрмитаж, Русский музей и Вологодскую областную картинную галерею, Музей искусства графики, в частных коллекциях Маргарет Тэтчер, Тонино Гуэрра, Франсуа Миттерана, королевы Англии Елизаветы II, Михаила Горбачева, Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Аллы Пугачевой, Михаила Задорнова.
Посетители Мурманского областного художественного музея увидят 28 работ автора.
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