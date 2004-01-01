30 лет с «Комплиментом»

За 30 лет многие участники коллектива неоднократно становились Лауреатами областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов циркового и эстрадного искусства, а некоторые из них перешли на профессиональную сцену и демонстрируют свое мастерство на цирковых манежах России и мира.

На юбилейном представлении юные артисты покажут свои номера в нескольких цирковых жанрах: акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика и оригинальный жанр. В концертной программе примут участие гости юбиляров: апатитский цирк «Улыбка», кировский цирк «Дружба» и цирк «Серпантин» из Росляково.