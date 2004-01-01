20 лет – как миг!

В 1998 году коллектив был создан как аккомпанирующая группа ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы, и на протяжении всех лет работы он неразрывно связан с «песенным» коллективом. Оба ансамбля составляют большой творческий коллектив, который считают одним из лучших исполнителей русской народной песни в Мурманской области.

С годами коллектив стал самостоятельным ансамблем и показывает высокие результаты на фестивалях и конкурсах Мурманской области и других областей России. Творческие победы стали свидетельством высокого уровня мастерства ансамбля, которое артисты продемонстрируют на своём юбилейном концерте.

В программе концерта прозвучат лучшие пьесы и обработки последних лет: «Русские наигрыши», «Во саду ли», «Вечерний звон», «Русские наигрыши», «Триптих» и еще много других произведений. С творческим поздравлением выступятхор ветеранов «Встреча друзей», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль танца «Радость» и, конечно же, ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы.