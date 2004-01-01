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1944. Дети Победы

Всероссийский исторический квест

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События: Акции, Игра, Экскурсии.

По легенде квеста игроки отправятся в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.

Сценарий мероприятия создан на основе воспоминаний самых юных свидетелей военных действий и ветеранов войны. В ходе выполнения заданий игроки узнают исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.

Организаторы квеста: Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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