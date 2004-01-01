1917 год на Мурмане

Своеобразие революции на Мурмане во многом было обусловлено военным вмешательством иностранных государств в события 1917 года.

Книги, представленные в разделах «Иностранные союзники или интервенты?», «От гражданской войны к восстанию большевиков», «Своеобразие революционных событий на Кольском Севере» познакомят с различными точками зрения на этот драматический период в истории России XX века.

Некоторые из последних изданий, отражающих революционный период на Мурмане, заслуживают особого внимания.

В монографии Татьяны Трошиной «Великая война и Северный край» представлена история грандиозного дорожного и портового строительства на Европейском Севере России в годы Первой мировой войны.

Исследование Райнхарда Нахтигаля «Мурманская железная дорога. 1915-1919 гг.» предлагает вниманию читателя документы из российских, австрийских, немецких и британских архивов, то есть тех стран, которых касалась судьба региона и трудившихся там военнопленных.

Сборник «Первая мировая: Неоконченная война» знакомит с материалами международной научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 г.г.

Книга Николая Кирмеля «Спецслужбы Белого движения. 1918-1922» расскажет обо всех этапах существования белой разведки, ее оперативных мероприятиях и судьбах сотрудников.

Произведение известного российского писателя-мариниста, капитана 1-го ранга Владимира Шигина «Страсти по адмиралу Кетлинскому» посвящено личности незаурядного флотского офицера контр-адмирала Казимира Кетлинского, который в 1917—1918 годах занимал должность Главного начальника Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов, фактически был первым главой Мурманска.

В книге Ника Барона «Король Карелии. Полковник Ф. Дж. Вудс и британская интервенция на Севере России в 1918-1919 гг.» представлены мемуары дизайнера, авантюриста, профессионального военного и политика Филиппа Вудса о карельской кампании британских экспедиционных сил 1918-1919 гг.

Воспоминания председателя Центрального комитета Мурманского укрепленного района Валериана Бжезинского «Вооруженная интервенция на Мурмане» передают атмосферу периода 1917-1918 г.г. в крае: жизнь военных моряков Флотилии Северного Ледовитого океана, деятельность и взаимодействие демократических организаций Мурманска, поведение и роль представителей союзных держав Антанты.