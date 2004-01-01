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10-й сталинский удар

Мини-выставка, посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 г.

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События: Выставки.

Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция 1944 года – единственная в истории Великой Отечественной войны операция, проведенная в условиях Крайнего Севера.

На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки, выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся период проведения операции.

Краеведческий музей
c 7 октября по 7 ноября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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