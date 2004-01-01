10-й сталинский удар
Мини-выставка, посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 г.
Мини-выставка, посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 г.
Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция 1944 года – единственная в истории Великой Отечественной войны операция, проведенная в условиях Крайнего Севера.
На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки, выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся период проведения операции.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка работ участников изостудии Заслуженного художника России В.Н. Бубенцова
Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Беликова