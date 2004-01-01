10 ошибок начинающего предпринимателя

Ведущий семинара – Владимир Воронович:

Бизнес-тренер и тренер личностного роста

Руководитель тренингового центра «РОСТ»

Провёл более 400 тренингов

Обучался у Брайна Трейси, И. Хакамада, А. Парабеллума, К. Кирилова, П. Ракова, Глеба Архангельского, Максима Батырева, Игоря Манна, Радислава Гандапаса и др.

Владимир расскажет, что не работает в рекламе, а что наоборот — может дать вам новых клиентов. Поговорис про систему внутри вашего бизнеса и причины торможения развития. Поговорит с вами о клиентах, о продажах и о многом другом. Тренинг будет интересен как начинающим, так и тем, кто давно в бизнесе и испытывает сложности. А может быть у вас просто появилось желание узнать что-то новое! На тренинге будут задания в группах и, конечно, по традиции проведем НЕТВОРКИНГ – способ найти клиентов, завести новые бизнес знакомства, и после — обменяемся визитками. Приходите, будет интересно! Суть семинара — дать новые бизнес-идеи для развития вашего бизнеса.

Запись обязательна, количество мест ограничено.