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10 ошибок начинающего предпринимателя

Бесплатный семинар

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События: Семинары.

Ведущий семинара – Владимир Воронович:

Бизнес-тренер и тренер личностного роста
Руководитель тренингового центра «РОСТ»
Провёл более 400 тренингов
Обучался у Брайна Трейси, И. Хакамада, А. Парабеллума, К. Кирилова, П. Ракова, Глеба Архангельского, Максима Батырева, Игоря Манна, Радислава Гандапаса и др.

Владимир расскажет, что не работает в рекламе, а что наоборот — может дать вам новых клиентов. Поговорис про систему внутри вашего бизнеса и причины торможения развития. Поговорит с вами о клиентах, о продажах и о многом другом. Тренинг будет интересен как начинающим, так и тем, кто давно в бизнесе и испытывает сложности. А может быть у вас просто появилось желание узнать что-то новое! На тренинге будут задания в группах и, конечно, по традиции проведем НЕТВОРКИНГ – способ найти клиентов, завести новые бизнес знакомства, и после — обменяемся визитками. Приходите, будет интересно! Суть семинара — дать новые бизнес-идеи для развития вашего бизнеса.

Запись обязательна, количество мест ограничено.

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